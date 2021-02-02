Жители Салехарда хотят видеть детскую площадку на ул. Совхозная

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось голосование за объекты благоустройства на улице Совхозная напротив дома №7. В течение пяти дней жители определяли, нужна ли здесь детская площадка для ребят разного возраста.

Опрос проходил с 26 по 29 января на платформе живемнасевере.рф и в официальной группе администрации города соцсети ВКонтакте. Положительно за игровой комплекс проголосовали 514 салехардцев. Вариант «нет» предпочли 103 человека. Всего за преобразование общественной территории в рамках проекта «Комфортная городская среда» проголосовали 617 жителей.

Напоминаем, что с просьбой преобразовать территорию выступила мама четверых детей, обратившись к депутату Законодательного Собрания ЯНАО Алексею Денисову. Женщина отметила, что детям необходимо больше гулять на улице для физического развития, однако рядом нет соответствующих площадок.

Теперь на улице Совхозная могут появиться игровые комплексы для детей до 6 лет и старше, а также спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол. Также запланировано провести дополнительные работы по освещению и озеленению.