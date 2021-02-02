Волонтеры-медики помогают медработникам в пунктах вакцинации Ноябрьска и Губкинского

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжает снижаться количество людей, заболевших коронавирусом, поэтому помощь волонтеров-медиков в доставке продуктов и лекарств становится менее востребованной. Однако активисты не остались без дела, с началом массовой вакцинации они стали помогать в прививочных пунктах.

Добровольцы проводят термометрию, выдают бахилы и сопровождают каждого пациента от входа до процедурного кабинета. На данный момент волонтеры работают в двух пунктах вакцинации - в Ноябрьске и Губкинском. Всего задействовано 20 юношей и девушек.

По словам регионального координатора движения «Волонтеры-медики» в ЯНАО Миланы Зандукаевой, в случае необходимости активисты готовы помогать врачам и в других городах.

-Традиционно наши волонтеры там, где нужна их помощь. Сегодня - это пункты вакцинации. Волонтеры и сами ранее вакцинировались от коронавируса. Мы понимаем, насколько это важно в борьбе с пандемией, поэтому мы здесь, - отметила Милана Зандукаева.

Напоминаем, что в пятницу, 29 января, в округ поступило 9 тысяч доз препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). К приему посетителей подготовлены 70 прививочных пунктов с удобной навигацией и местами отдыха. Накануне глава региона Дмитрий Артюхов посетил один из них в Салехарде.

По данным на 1 февраля, в регионе привились 4 822 человека, из них 1 917 получили прививку в воскресенье.