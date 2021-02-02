В Салехарде началась перерегистрация многодетных семей для предоставления земельных участков

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началась перерегистрацию многодетных семей, состоящих на учете для предоставления земельного участка в собственность.

Напоминаем, что данное право распространяется на семьи, где есть трое и более детей, в том числе приемных, в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, обучающихся на очной форме и не вступивших в брак. Также члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ и проживать на территории округа не менее 5 лет. Кроме того, не должны быть установлены факты лишения либо ограничения родительских прав, а также отмены усыновления.

Предоставить сведения, которые подтверждают статус многодетный семьи, необходимо до 1 апреля. Если за последний год у заявителя произошли изменения в сведениях, нужно предоставить новые документы в департамент архитектуры и строительства администрации города по адресу: ул. Свердлова, д. 48, каб. 201. Документы принимают в будние дни с 08:30 до 17:00 с перерывом на обед. Узнать подробную информацию можно по телефонам: 2-53-91, 2-53-90, 2-53-92, 2-53-88 или по ссылке.

Если документы не поступили или поступили не в полном объеме в период перерегистрации, многодетная семья будет снята с учета.

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