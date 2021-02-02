В Новоуренгойской ЦГБ появилась современная рентген-установка

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое начался монтаж современной рентген-установки. В понедельник, 1 февраля, представители итальянской компании-производителя «OPERA» приступили к подключению и настройке оборудования. Оно заменит прежний рентген-аппарат, который отработал более 10 лет.

-Многофункциональность аппарата позволит расширить спектр рентгенологических исследований, например, будет возможно проведение рентгеноскопии - это исследование в реальном времени, которое позволяет оценить локализацию некоторых изменений органа за счет его вращения во время просвечивания, - рассказал заведующий рентгенологическим отделением Новоуренгойской ЦГБ Владимир Перехрест.

Стоит отметить, что в газовой столице ежедневно выполняют порядка 60 рентгенологических исследований. Такой метод диагностики применяется в обследовании легких, костей, мягких тканей и внутренних органов.

Сейчас в городской больнице три рентген-установки, постепенно все они будут заменены на современные, в первую очередь в приемном отделении.

Кроме того, в этом году ямальские учреждения здравоохранения получат еще 16 передвижных палатных рентгенодиагностических комплексов.

-Модернизация рентгенологического оснащения больниц у нас на Ямале началась в 2020 году, мы закупили 6 передвижных палатных рентгенологических комплексов. Новое оборудование появилось в окружном СПИД-центре, в больницах Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Салехарда и Лабытнанги. Современные рентгенологические комплексы выдают улучшенное качество и разрешение изображения при минимальной дозе облучения, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

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