Ноябрьская полиция поймала мошенника, который развел местного жителя на 60 тысяч

Ноябрьская полиция поймала мошенника-рецидивиста, который развел местного жителя на 60 тысяч Фото: Ольга Крыльцова

В полиция Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что в июле 2019 года заявитель нашел в социальной сети объявление о продаже велосипедов на литых дисках. Связавшись с продавцом, мужчина сделал заявку на приобретение девяти штук. Обговорив условия доставки, ноябрянин перевел на банковский счет неизвестного лица 60 900 рублей. В дальнейшем заявитель неоднократно пытался связаться с продавцом, чтобы уточнить срок доставки, но его телефон не отвечал.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за это - лишение свободы до пяти лет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался неработающий и ранее не судимый 23-летний житель Алтайского края. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе следствия было установлено, что мужчина причастен еще к 14 фактам аналогичных преступлений, совершенных в отношении жителей из других регионов России.