На Ямале пройдет практический семинар по уходу за пожилыми людьми

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале пройдет практический семинар в рамках создания школы домашнего ухода «Нядма». Его цель - обучение уходу за тяжелобольными, инвалидами и пожилыми людьми, нуждающимися в помощи.

Организатором события стала региональная общественная организация «Маяк» из Лабытнанги. Учреждение получило около 500 тысяч рублей на поддержку проекта из Фонда президентских грантов.

С 1 по 3 февраля для сотрудников организаций соцобслуживания выступит кандидат медицинских наук, преподаватель учебно-методического центра развития социального обслуживания в Иркутской области Ольга Галазий.

В программе представят различные техники ухода за нуждающимися, расскажут об особенностях применения технических средств реабилитации и особенностях взаимодействия с пожилыми людьми, имеющими различные заболевания, также планируется провести деловые игры.

Отметим, что в «Маяк» может обратиться любой желающий, при этом не только за обучением по уходу, но и за психологической поддержкой, которая будут предоставляться в рамках проекта.

Повысить качество жизни инвалидов и людей почтенного возраста, помочь их родственникам и поделиться опытом ухода за особыми людьми - одни из целей системы долговременного ухода.