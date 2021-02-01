Медики, педагоги и продавцы: в Ноябрьске назвали самые востребованные специальности

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске назвали самые востребованные профессии - это водители автомобиля и специальной техники, медицинские работники, педагоги, продавцы, строительные рабочие, охранники и электромонтеры.

Как рассказали в Центре занятости населения города, сейчас на регистрационном учете состоят 2 133 человека, признано безработными - 1 840. Со стороны предприятий и организаций города заявлено 1 918 вакансий, из них по рабочим специальностям - 959.

Также напоминаем, чтото Центр занятости реализует государственную программу Ямала со следующими задачами:

-содействие и организация временной занятости;

-содействие занятости отдельных категорий граждан;

-организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

- психологическая поддержка безработных граждан;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в Ноябрьске: 8 (3496) 35-79-67.