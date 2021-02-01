В Новом Уренгое директор предприятия скрыл от налоговиков почти сто миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

Следственный отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по ЯНАО.

Было установлено, что генеральный директор ООО «Градорика», зная об имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыл с января 2018 года по сентябрь 2020 года более 97 миллионов рублей, за счет которых должно производится взыскание задолженности на общую сумму свыше 49 миллионов рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что это не единственный подобный случай в газовой столице. Так, руководство ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» скрыло от налоговой 68 миллионов рублей, а генерального директора АО «Севергазавтоматика» - 240 миллионов рублей.