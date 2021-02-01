В Ноябрьске спасли молодую женщину с тромбом в легочной артерии

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Ноябрьскую ЦГБ поступила 34-летняя местная жительница. Она жаловалась на чувство нехватки воздуха, кашель и слабость при незначительной физической нагрузке.

На протяжении недели молодая ноябрянка ощущала заметное ухудшение самочувствия: резко появилась одышка, слабость, головокружение, однократная потеря сознания. Вызвать скорую помощь женщину заставила не на шутку возросшая отдышка.

-При обследовании была выявлена тромбоэмболия левой легочной артерии. Это тяжелое заболевание, при котором происходит попадание сгустков крови (тромбов) в легочную артерию и ее ветви. Как правило, состояние возникает внезапно и несет угрозу жизни человека. Экстренно женщину доставили в рентгеноперационную, где ей была выполнена ангиография легочных артерий и выявлен крупный тромб, перекрывающий просвет левой легочной артерии, сообщили в медучреждении.

Затем врачи начали селективную тромболитическую терапию. Уникальность этой методики заключается в том, что кроверазжижающий препарат подводится непосредственно к тромбу.

В итоге при повторном обследовании тромба уже не было, а пациента отметила значительное улучшение состояния и пошла на поправку.

Операцию выполнил врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Виталий Фелькер.