В селе Красноселькуп появится площадка временного накопления отходов

Фото: правительство ЯНАО

В селе Красноселькуп появится площадка временного накопления ТКО. Она будет представлять арочное сооружение размером 24 на 60 метров закрытого типа, поэтому к хранящимся там отходам не будет свободного доступа.

Также территорию оборудуют емкостью-накопителем жидких стоков, пожарными водоемами и контейнерами для органических отходов. На данный момент уже сделано основание и смонтирована арочная конструкция объекта. Сдача запланирована на июнь 2021 года.

Арочник планируют использоваться как склад для временного хранения твердых бытовых отходов, которые будут вывозить по зимней автодороге или баржами на межмуниципальный автоматизированный мусоросортировочный комплекс в Новом Уренгое.

-Для контроля накопления на въезде будет установлен пункт весового контроля. На данный момент смонтирован сам арочник и основание под него, в полном объеме завезены материалы и оборудование, - рассказал начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноселькупа Рустам Булатов.

Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Экология».

Отметим, что на сегодняшний день в регионе уже установлено 18 площадок временного накопления ТКО в Приуральском, Ямальском, Надымском и Шурышкарском районах. Строительство площадок в других муниципальных образованиях продолжится в 2021- 2023 годах. Всего на Ямале до 2024 года появится 43 площадки для временного накопления ТКО.