В Салехарде прививку от коронавируса сделали более 800 человек

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В минувшие выходные люди старшего поколения, жители с хроническими заболеваниями, а также работники социальной сферы сделали прививки препаратом «Гам-Ковид-Вак», который поступила в окружную столицу в количестве 840 доз.

Отметим, что вакцинация проходила в Культурно-деловом центре по ул. Арктическая, дом №1, где накануне побывал глава региона Дмитрий Артюхов. В помещении оборудовано четыре кабинета для осмотра и два - процедурных. Еще один центр развернут на базе поликлиники СОКБ. Там задействовано шесть врачебных бригад и есть три кабинета для вакцинации.

Как рассказала заместитель главного врача - директора ТЦМК по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «СОКБ» Татьяна Маценко, для работы в мобильных пунктах задействовано 70 медицинских работников. За одно лишь воскресенье было привито порядка 800 человек.

Все участники процесса проходят предварительный осмотр врачом, термометрию и сдают анализы. После вакцинирования пациент находится под наблюдением медиков в течение получаса. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Запись на вакцинацию проводится через единую электронную регистратуру ЯНАО или по телефону: 9-93-97.

Напоминаем, что примерно такое же количество людей привилось в Новом Уренгое.