В Коротчаево прибыла выездная бригада медиков для обследования детей

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

В Коротчаево прибыла выездная бригада медиков Новоуренгойской ЦГБ для обследования детского населения. Ребят осмотрят педиатры и узкие специалисты. Также запланирован профилактический осмотр школьников. Отметим, что его дети проходят два раза в год в плановом порядке, однако из-за пандемии такие выезды пришлось ограничить.

-Обследование продлится три дня. Медики побывают не только в детских садах и школе района Коротчаево, но и в Лимбяяхе. Медицинский осмотр должны пройти около 1 800 детей, - отметил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Также, по его словам, одна из самых распространенных патологий среди юных северян - это заболевания опорно-двигательного аппарата и органов зрения. Профилактические осмотры способствует тому, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях.

В ближайшей перспективе в Коротчаево запланировано строительство больницы. Техническое задание на ее проектирование уже сформировано. Медучреждение будет состоять из поликлиники и стационара, иметь свою лабораторию и диагностический кабинет. Кроме жителей Коротчаево, врачи и узкие специалисты будут принимать людей из Лимбяяхи.

Также напоминаем, что сегодня, 1 февраля, в Кутопьюган прибудет выездная бригада специалистов детской поликлиники Надымской районной больницы.

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