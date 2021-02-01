Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проверил работу пунктов вакцинации от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале началась массовая вакцинация от коронавируса. Напоминаем, что в пятницу, 29 января, в регион поступило девять тысяч доз отечественного препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), который распределили по муниципалитетам.

По данным на 1 февраля, сделать прививку вызвались 4 822 человека, из них 1 917 - в воскресенье.

Сейчас в округе работают 70 прививочных пунктов, расположенных не только в медицинских учреждениях, но и в удобных для ямальцев местах. Например, в Салехарде один из них находится в культурно-деловом центре, который посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Фото: правительство ЯНАО

Глава региона оценил его работу и пообщался с теми, кто пришел на прививку. Отметим, что в помещении установлена навигация, оборудованы кабинеты для медицинского осмотра и вакцинации, а также зоны отдыха.

-Мы видим, что после поступления первой крупной партии вакцины люди быстро пошли вакцинироваться. Выходные в этом плане были успешными. Сейчас нужно выйти на ритмичное получение вакцины, тогда мы продолжим массово прививать людей. У нас все для этого готово. Важно, чтобы те, кто записались, приходили на прививку. К сожалению, есть муниципалитеты, где приходит только каждый третий записавшийся. Это создает неудобства для медиков. Нам нужно ответственно подходить к этому процессу, - подчеркнул губернатор.

Фото: правительство ЯНАО

Процедура вакцинации включает в себя оформление добровольного согласия, осмотр врача-терапевта, после которых специалист дает медицинское заключение. Далее следует сама вакцинация и медицинское наблюдение в течение получаса.

Записаться на процедуру можно по телефонам колл-центров медицинских учреждений, на сайте «Госуслуги» и в единой электронной регистратуре. Перед этим следует ознакомиться с противопоказаниями.

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