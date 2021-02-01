Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 февраля 2021 года увеличилось на 65 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 65 человек, с начала периода - 35 680.

Из общего числа болеющих госпитализировано 412 жителей, 23 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 6 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 379 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 73-летнего мужчины из Салехарде.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 411 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 59 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 17, Пуровском районе - 12 и Салехарде - 7.

Далее идут: Ямальский и Шурышкарский районы - 6, Губкинский - 5 и Ноябрьск - 3.

Замыкают список: Надымский район - 2 и Лабытнанги - 1.

Всего в регионе было проведено 1 138 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 189 человек, за весь период - 31 868.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 648 человек с COVID-19, с начала периода - 3 868 087. Выздоровевших - 18 169, за весь период - 3 318 173. Умерших - 437, с начала периода - 73 619.