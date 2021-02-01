Жительнице Салехарде незаконно отказали в компенсации проезда к месту отдыха Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура города Салехарда организовала проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее пенсионных прав.

Было установлено, что женщина обратилась в Управление Пенсионного фонда России по Салехарду и Приуральскому району с заявлением о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в Астрахань.

Однако в нарушение требований Федерального закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» женщине было отказано в выплате компенсации. Как сообщили в госучреждении, причиной такого решения стало не истечение двухгодичного периода после предоставления предыдущей компенсации.

Между тем, в соответствии с требованиями законодательства, указанный период исчисляется с момента отпуска пенсионерки, а не выплаты ей компенсации.

Далее прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании решения незаконным и возложении на Управление ПФР по г. Салехарду и Приуральскому району обязанности оплатить пенсионерке компенсацию проезда к месту отдыха и обратно в размере более 28 тысяч рублей.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.