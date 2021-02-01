На Ямале стартовал прим заявок на оказание господдержки фольклорной деятельности КМНС

Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

На Ямал стартовал прим заявок на оказание государственной поддержки фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера путем предоставления гранта в форме субсидии.

Заявки принимаются со 2 февраля по 2 апреля включительно.

Сумма гранта составляет 200 тысяч рублей. Победитель сможет использовать его на развитие фольклорной деятельности: костюмы для выступлений, спектакли на родных языках, концерты, перевод песен и прочее.

Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.

С информацией о порядке и условиях участия в конкурсе, а также формой заявки можно ознакомиться на сайте департамента.