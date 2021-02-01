В Салехарде полностью подготовили свайное основание для школы на 800 мест

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается строительство школы на 800 мест в микрорайоне Обдорский. Сейчас там выполнена вертикальная планировка территории и устройство свайного основания. Смонтирована система термостабилизации грунтов, осуществляется монтаж опалубки, армирование ростверка и плит перекрытия, ведется подготовка к бетонированию. Кроме того, на 70 процентов выполнена дренажная система под спортивной площадкой. Далее подрядчик приступит к устройству монолитных колонн, лифтовых шахт и плит перекрытия.

Отметим, что школа будет состоять из пяти корпусов от двух до четырех этажей. Также на территории появятся футбольная площадка, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадка, две гимнастических и одна игровая площадка для 1-4 классов, беговые дорожки, полоса препятствия, площадки для подвижных игр и прочее.

Ориентировочный срок сдачи объекта - 2022 год. Предполагается, что в новое здание переедут учащиеся и педагоги четвертой школы.

-У учеников четвертой школы будет выбор: пойти в новую школу в Обдорском или продолжить обучение в новом корпусе второй школы, - рассказала начальник департамента образования Оксана Казыева.

Добавим, что в новом районе также возводят школу на 1 275 мест, сейчас подрядная организация завозит сваи на стройплощадку.