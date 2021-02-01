В Новом Уренгое за один день привились более 800 человек

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое стартовала массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 19 часов 31 января, прививки сделали 820 жителей. Большая часть - это пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто входит в группу риска. Кроме того, прививку сделали горожане, записавшиеся заранее.

Отметим, что прививочные пункты организованы в разных микрорайонах газовой столицы, а именно: в поликлинике №1 и №2, в ГДК «Октябрь», ДС «Звездный» и поликлинике психоневрологического диспансера.

Жители отдаленных районов Коротчаево и Лимбяяха смогут принять участие в профилактической кампании начиная со 2 февраля. Завтра вакцина будет доставлена в поликлиники этих районов.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам колл-центра: 122, 8(3494)939-600, 8(3494)939-601, 8(3494)939-602, 8(3494)939-603.

Новоуренгойцев, находящихся в листах ожидания, медработники будут приглашать лично.