В Салехарде презентовали сборник «Фольклор сеяхинских ненцев»

Фото: научный центр изучения Арктики

В салехардском КДЦ «Наследие» прошла презентация сборника «Фольклор сеяхинских ненцев». Его составитель - журналист Лариса Окотэтто, работавшая над изданием 14 лет.

Сама женщина родом из Сеяхинской тундры, поэтому она не понаслышке знакома с местными сказками и песнями, которые собирает с 2007 года.

В сам сборник вошли тексты, записанные согласно нормам письменного ненецкого языка, но сохранившие своеобразие речи сеяхинских сказителей. Каждое произведение переведено на русский язык, поэтому прочесть их сможет любой желающий.

Новый сборник - представляет собой второй выпуск из серии «Фольклор ямальских ненцев». В первый, 2018 года выпуска, вошли эпические песни сюдбабц и песни-плачи ярабц, записанные в Приуральском и Ямальском районах округа, архивные материалы газеты «Нярьяна Нгэрм» и некоторые произведения народного творчества из частных библиотек.

Составителем первого сборника была Нейко Янгасова. В планах этого года издать третий выпуск, в котором будет представлен фольклор мыска.

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