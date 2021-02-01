В Новом Уренгое пьяная автоледи влетела в бетонный забор

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на ямальских трассах зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

Одна из аварий произошла 31 января на нерегулируемом перекрестке с круговым движением по ул. Магистральная - ул. Таежная в Новом Уренгое. Около 00:05 женщина, находившаяся за рулем «Митсубиши» в алкогольном опьянения, врезалась в бетонное ограждение. В результате столкновения автоледи получила травмы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Вторая авария случилась также 31 января в районе 16-го проезда Ноябрьска. Около 19:45 водитель «Субару», решив совершить обгон, столкнулся с автомобилем «Фиат», поворачивающим налево. В результате ДТП водитель последнего госпитализирован.

Отметим, что с начала 2021 года на ямальских дорогах произошло 415 зарегистрированных ДТП, в которых 7 человек погибли и 26 травмированы, в том числе двое детей.