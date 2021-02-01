В Надыме обновят фасады зданий шестого микрорайона

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в Instagram

В Надымском районе начинается масштабный проект по реновации микрорайонов. Так, пилотной площадкой выбран шестой микрорайон - один из первых, построенных в городе.

-Многие согласятся, что фасады домов требуют обновления, а придомовая территория - благоустройства. В этой же локации расположена школа № 2, находящаяся на завершающем этапе реконструкции. Обновленное образовательное учреждение и отремонтированные фасады создадут единый ансамбль, приятный и законченный вид, - отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Жителей микрорайона уже начали ознакамливать с концепцией новых фасадов, позже им предложат заполнить соответствующую анкету.

-Уважаемые собственники многоквартирных домов шестого микрорайона. Реализация проекта зависит от вашего решения. Прошу отнестись с понимаем к приходу волонтеров, - призвал горожан градоначальник.