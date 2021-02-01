Антипаютинская школа-интернат распахнула двери после реконструкции

Фото: личная страница Василия Паршакова в Instagram

Глава Тазовского района Василий Паршаков принял участие в торжественном открытии антипаютинской школы-интерната. Напоминаем, что ранее учреждение закрывалось на реконструкцию.

-Классы оборудованы по последнему слову техники. Окружающая среда школьников наполнена инновационными технологиями. В замечательном спортивном зале каждый ребенок сможет заниматься игровыми, национальными видами, настольным теннисом, гиревым спортом. В школе открыт образовательный центр «Точка роста» по национальному проекту. Книжный фонд библиотеки пополнился новинками и жде т своих читателей, - рассказал руководитель муниципалитета.

До конца февраля завершится ремонт спального корпуса, где будут проживать дети тундровиков.

-Я убежден, что в таких условиях дети будут обучаться с большим удовольствием, получать хорошие отметки, с уверенностью смотреть в будущее, - отметил Паршаков.

Также он поблагодарил всех, кто, несмотря на трудности, дал школе вторую жизнь. В частности это - губернатор Дмитрий Артюхов и правительство округа.