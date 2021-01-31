В Пуровском районе сгорела деревянная двухэтажка: жителей срочно эвакуировали

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В поселке Уренгой Пуровского районе вчера, 30 января, около 18.30 загорелся частично расселенный деревянный двухэтажный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение на пульт диспетчера поступило в 18.35, и через 4 минуты пожарные прибыли на место ЧП.

Пожарные увидели, что из окна квартиры второго этажа валил густой дым, а это значит, что о пожаре сообщили слишком поздно. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огнеборцы присвоили ему второй повышенный ранг опасности.

Во время тушения из пожара эвакуировали четырех человек. 26 жильцов сами покинули квартиры, две семьи (а это 8 человек) разместились в маневренном фонде администрации поселка, остальные поселились у родственников.

В 18.43 ранг пожара повышен до 3-х, потому что загорелась кровля дома. Через полчаса на помощь пожарным прибыли пять сотрудников федеральной противопожарной службы и 2 единицы спецтехники. В 19.37 пожар локализовали, в 23.26 – ликвидировали открытого горения.

К счастью, пострадавших нет.