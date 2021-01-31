Бизнесмены Шурышкарского района могут получить выплаты для покупки жилья. Фото: Правительство ЯНАО

В Шурышкарском районе 1 февраля 2021 стартует прием документов на участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, её главная задача - улучшить жилищные условия селян, ведущих бизнес в области АПК или социальной сфере.

Размер соцвыплаты составляет до 70% от стоимости жилья, и это хорошее подспорье для северян. Деньги можно потратить на покупку квартиры или строительство дома. Правда, обязательное условие – наличие первоначального взноса не менее трети стоимости объекта недвижимости.

Чтобы получить поддержку, необходимо отработать в течение пяти лет в селе, где было построено или куплено жилье. Документы принимаются до 31 мая 2021 года.

Напомним, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует с 2020 года. За это время шесть семей из Шурышкарского района получили субсидирование на сумму 16,8 млн рублей. На эти деньги планируется построить жилые помещения общей площадью 422 кв.м.