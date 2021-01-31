В Салехарде ухажер обманул девушку, выудив у неё деньги за липовые авиабилеты Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего мужчины, который подозревается в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 24 января в городскую полицию обратилась 20-летняя девушка, которая рассказала, что её обманули. Оказалось, что дама познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. За день до этого злоумышленник пригласил её по телефону в гости в Тюмень и предложил купить авиабилеты с хорошей скидкой. Девушка перевела мужчине 7,5 тысяч рублей, но, после этого, ухажер перестал выходить на связь.

Подозреваемого нашли, в преступлении он признался. Сейчас он находится под стражей.