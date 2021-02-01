Погода на Ямале на 1 февраля: к вечеру потеплеет

Погода на Ямале на 1 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 1 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно снег. Днем -22, ночью -9 Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -15, ночью -13. Ветер 5-7 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - снег. Днем -20, ночью -12. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -23 ночью -17. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -18, ночью -14. Ветер 5-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -19, ночью -16. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -23, ночью -10. Ветер 2-3 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -17, ночью -14. Ветер 5-7 м/с.