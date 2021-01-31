Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 января 2021 года увеличилось на 63 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного штаба ЯНАО число заболевших коронавирусом на 31 января 2021 года на Ямале увеличилось на 63 человека. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся «короной» составило 35615 человек. Кроме того, за сутки выздоровел 201 человек (за весь период – 31679).

С внебольничными пневмониями и коронавирусом госпитализировано 412 пациентов. 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. На искусственной вентиляции легких с подтвержденным коронавирусом остаются 8 пациентов.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, в Ноябрьске скончался 71-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом.