Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 января 2021 года увеличилось на 63 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным на 30 января 2021 число заболевших на Ямале увеличилось на 63 человека. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся «короной» составило 35552 человека. Как сообщает Оперштаб ЯНАО, также за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 191 человек (за весь период – 31478 человек).

Сейчас с «короной» и внебольничными пневмониями выздоровело 405 пациентов, 27 пацентов находятся в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом. На искусственной вентиляции легких находятся 8 пациентов. А ещё за сутки в 23-х лабораториях провели 3647 тестов (за весь период – 1312349 тестов).

В числе заболевших – 11 вахтовиков (за весь период – 30153 человека). Подробнее смотрите в инфографике: