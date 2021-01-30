Житель Муравленко лишился денег, купив у мошенника руль-симулятор Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против местного жителя. По данным УМВД по ЯНАО, преступление произошло 27 декабря.

Мужчина нашел на сайте объявлений информацию о продаже симулятора в виде руля, позвонил продавцу и договорился о покупке. Затем злоумышленник отправил заявителю ссылку, чтобы покупатель заплатил и оформил доставку товара. Послушав собеседника, потерпевший ввел конфиденциальные данные банковской карты, после чего с нее списали 9 тысяч рублей. Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские в очередной раз призывают людей проявлять бдительность, общаясь с неизвестными, и проверять подлинность полученной информации. Злоумышленники пытаются выудить номер карты, банковского счета, пин-код и трехзначное число, которое расположено на обратной стороне карточки.