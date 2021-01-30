Погода на Ямале 30 января: зима - холода Фото: Татьяна Коркина

На Ямале 30 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днем по западной половине 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -42…-47 °С, при натекании облачности -35…-40 °С, температура воздуха днем -30…-35 °С, местами до -43 °С.

ГУ МЧС по ЯНАО напоминает, что во время холодов люди активно пользуются обогревателями и электроприборами. В связи с этим увеличивается число пожаров. Чтобы его не допустить, обратите внимание на состояние бытовой техники и печного отопления. Не пользуйтесь самодельной техникой.

Не курите на морозе, ведь курение уменьшает периферийную циркуляцию крови. Таким образом, конечности становятся уязвимыми.

Носите свободную одежду, которая способствует нормальной циркуляции крови. Не носите на морозе металлических колец, сережек. Металл остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.