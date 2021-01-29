В Югре открылся учебно-тренировочный полигон для энергетиков

В Урае на базе энергокомпании введен в эксплуатацию учебно-тренировочный полигон. На территории центра площадью 1 800 квадратных метров планируется проведение тренировок и обучение персонала, здесь же можно будет повысить свою квалификацию.

Для организации процесса есть все необходимое – подстанция «Учебная» и воздушная линия 110 кВ, оборудованные самими сотрудниками энергокомпании по собственной инициативе. На субботниках технические службы предприятия готовили площадку, укладывали контур заземления, монтировали ошиновку силового оборудования, красили металлоконструкции, выполняли монтаж кабельных связей и наладочные работы.

С их помощью ученики смогут отработать не только навыки диагностики, ремонта и устранения последствий условных нарушений энергоснабжения, но и смоделировать штатные и нештатные ситуации, что поможет избежать ошибок в будущем.

Строительство полигона началось еще в 2014 году. Оборудование было привезено с реконструируемых подстанций. И уже сегодня, по словам Ивана Смышляева, первого заместителя директора – главного инженера филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети, здесь готовы приступить к тренировкам с использованием реального оборудования. В дальнейшем здесь планируется организация конкурсов профмастерства, а также профориентационная работа со студентами и старшеклассниками.