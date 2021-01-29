Новоуренгойский ресурсный центр «Ямал-Патриот» откроется в сентябре

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал с коллегами в помещении ресурсного центра «Ямал-Патриот», где идет ремонт. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, а после сюда заедут специалисты МРЦ и «Вымпел-Ямал».

Напоминаем, что помощь в приобретении помещения под центр оказал губернатор Дмитрии Артюхов. Ремонт также делается за счет средства округа при участии городского софинансирования.

Патриотическии центр располагается в мкр. Строителей, 5/5 (цокольныи этаж). Его общая площадь - 412 кв.м. Помещение доступно для маломобильных людей, а на улице предусмотрена спортивная площадка.

Центр будет состоять из нескольких зон:

- многофункциональный зал для занятий начальной, военной и строевой подготовкой, прикладных игр, смотр-конкурсов;

- музейно-экспозиционная зона с возможностью проведения кинопоказов;

- конференц-зал способный трансформироваться под зоны для коворкинга, воркшопа, семинаров и тренингов;

- тир (электронныи ), зона дартца и метания ножей;

- зал общей физподготовки для занятий ОФП и по самообороне.

-Проект масштабный. При необходимости центр объединит военно-патриотические клубы и организации со всего округа. В планах открыть «Ямал-Патриот» уже в сентябре, - сообщил глава города.