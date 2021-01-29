На Ямал поступило девять тысяч доз вакцины от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале начинается массовая вакцинация населения от коронавируса. Сегодня, 29 января, на окружной склад поступило 9 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Сейчас препарат готовят к распределению во все муниципальные образования. Для этого будет задействован наземный и воздушный транспорт, что очень удобно для отдаленных территорий.

Фото: правительство ЯНАО

Также к приему посетителей подготовлены 70 прививочных пунктов с удобной навигацией и местами отдыха. Все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Процедура вакцинации включает в себя оформление добровольного согласия и осмотр врача-терапевта, после которого специалист дает медицинское заключение. Далее следует сам этап вакцинации и наблюдение в течение получаса. Для вакцинации вторым компонентом пациенты приглашаются через 21 день.

-Отечественные вакцины, разработанные для профилактики коронавируса, обладают высокой эффективностью в борьбе с ранее известными и новыми вариантами вируса. Именно массовая вакцинация поможет остановить распространение вируса. Мы рады, что ямальцы активно обращаются за вакцинацией, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Записаться на процедуру можно по телефонам колл-центров медицинских учреждений, на сайте «Госуслуги» и в Единой электронной регистратуре.