В Новом Уренгое ремонтируют подвал дома с неприятным запахом по ул. Геологоразведчиков

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

В Новом Уренгое жители доме №2б по ул. Геологоразведчиков пожаловались на неприятный запах из подвала и бездействие управляющей компании. В связи с этим глава города Андрей Воронов поручил организовать проверку.

Первый заместитель Виктор Пузанов, начальник департамента городского хозяйства Андрей Чунтонов и генеральный директор управляющей компании «ТСЖ» Ильфат Сибгатов выехали на место, чтобы осмотреть проблемное помещение.

-Специалисты управляющей компании устранили засор, откачивают воду. Затем будет проведена дезинфекция. Данное обращение держу на контроле, проверю качество проведенных работ, - сообщил градоначальник.

Как рассказал Ильфат Сибгатов, в доме начаты работы по замене старых труб на новые. В этот период очень важно, чтобы жители не нарушали правила пользования канализацией.

-Хочу напомнить горожанам, что об аварийных ситуациях необходимо сообщать в аварийную службу. Запись обращений ведется в журнале регистрации, производится аудиозапись. Это позволяет проконтролировать работу управляющей компании по приему и выполнению заявки - отметил Виктор Пузанов.