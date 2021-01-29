Пострадавшим от мороза таркосалинцам развозят питьевую воду

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале организовали доставку питьевой воды к домам людей, в которых временно отсутствует холодное водоснабжение. Такое поручение специалистам служб экстренного реагирования дал глава района Антон Колодин.

Подвоз воды осуществляется силами дорожно-строительного управления. График движения автоцистерны формируется по заявкам жителей и управляющих компаний.

Заявку можно оставить, позвонив в свою управляющую компанию или в ЕДДС по телефону: 2-34-44.

Отметим, что вода будет доставляться до полного восстановления коммунальнои инфраструктуры, пострадавшеи от морозов. О доставке воды жителям сообщат заблаговременно.

Также горожанам напоминают, что при возникновения любых проблем в работе инженерных систем, необходимо обращаться напрямую в диспетчерскую службу управляющей компании дома или ТСЖ.