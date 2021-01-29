В Кутопьюган прибудет выездная бригада специалистов детской поликлиники Фото: Ольга Крыльцова

Бригада специалистов детской поликлиники Надымской районной больницы продолжает работать в отдаленных поселениях района. В ближайшее время медики прибудут в село Кутопьюган.

С 1 по 3 февраля юные жители смогут попасть на прием к неврологу, гинекологу, психиатру, оториноларингологу, хирургу-урологу и травматологу-ортопеду.

С 3 по 5 февраля будут принимать эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в эти дни будет производиться ультразвуковая диагностика.

-Приглашаем жителей на профилактическое обследование своих детей и получение квалифицированных консультаций узкими специалистами, - сообщили в медучреждении.