Отдых по-новому: юные ямальцы отправились в «Артек» групповым трансфером

Юные ямальцы отправились в «Артек» групповым трансфером Фото: Ольга Крыльцова

Международный детский центр «Артек» примет на отдых 20 юных ямальцев. От нвылетели групповым трансферным рейсом 29 января.

Раньше родители сами должны были привозить ребенка в Крым и забирать обратно, из-за чего расходы семьи на дорогу доходили до 100 тысяч рублей. Теперь оплатить нужно только проезд для ребенка. В дороге детей сопровождают уполномоченные специалисты муниципалитетов.

На протяжении года организованные трансферы будут обеспечены из трех городов - Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. В 2021 году отдохнуть в «Артеке» смогут 145 ямальцев - в полтора раза больше обычного.

В целом этим летом округ готовится к масштабной оздоровительной кампании. Если позволит эпидемиологическая ситуация, на отдых отправятся в три раза больше детей - 7 500.

Также в этом году расширится функционал портала leto.yanao.ru. Время заполнения заявки на участие в оздоровительной кампании в среднем сократится с 20 до 7 минут, так как большая часть сведений будет внесена автоматически. Более 70 процентов заявок не потребуют прикрепления дополнительных документов и сведений. Также родители смогут оплатить путевки прямо на сайте, не нужно будет выкупать их в кассах.