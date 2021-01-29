В Пуровском райне открыли дополнительные прививочные пункты

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе развернуты три дополнительных пункта вакцинации от COVID-19. Они расположены вне медицинских учреждений Тарко-Сале, Уренгоя и Пурпе.

Свою работу кабинеты начнут после прибытия на Ямал большой партии вакцины, которая ожидается в начале февраля - 865 доз распределят в Пуровский район. Всего в муниципалитете организовано 8 прививочных пунктов.

Помещения оборудованы всем необходимым для работы врачей и медицинских сестер, а также отдыха пациентов до и после вакцинации. Также во всех прививочных пунктах есть система навигации и информационные материалы.

Напоминаем, что вакцинация проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день после введения первого компонента. Обязательные условия - отсутствие тяжелых аллергических реакции, обострение хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и острые инфекционные заболевания.

По состоянию на 28 января в Пуровском районе препаратом «Гам-Ковид-Вак» привились 335 человек, из них 136 человек - двукратно.