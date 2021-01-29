В Шурышкарском районе открыли первый 3D кинотеатр

Фото: правительство ЯНАО

В Шурышкарском районе открыли первый 3D кинозал, рассчитанный на 200 мест. Он находится в новом здании центра досуга и народного творчества села Мужи. Долгожданное открытие планировали еще к 90-летию района, но его пришлось отложить из-за долгой доставки 8-ми метрового экрана. Крупногабаритная конструкция требовала особой транспортировки.

Ранее в местном клубе вели показ специализированных фильмов, представленных окружным Центром национальных культур и ОГТРК «Ямал-Регион». Теперь у местных жителей появится возможность три раза в неделю смотреть премьеры популярных фильмов, находящихся в кинопрокате по всей стране. Для этого учреждением культуры получена специализированная лицензия.

-Сегодня мы открыли второй кинозал в рамках нацпроекта «Культура». Отрадно, что после долгого перерыва жители райцентра получили возможность смотреть все новинки российского кинопроката. Надеюсь, кинозал станет местом притяжения и будет востребован жителями села и района, - отметила заместитель директора департамента культуры округа Наталья Сихвардт.

Посещение кинозала будет доступно для всех категорий граждан. Стоимость детского билета - 100 рублей, взрослого - 230.

Раньше в Мужах уже существовал кинотеатр «Север». В 1993 году он утратил свою функциональность и был демонтирован. По просьбам жителей название нового кинозала решили оставить прежним.