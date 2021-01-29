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Житель Салехарда рискует получить срок за угон снегохода

Мужчина пробрался на территорию охраняемой стоянки
Марина Прохорова
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Житель Салехарда рискует получить срок за угон снегохода

Житель Салехарда рискует получить срок за угон снегохода

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратился 56-летный местный житель, у которого украли снегоход стоимостью 250 тысяч рублей.

Как рассказал потерпевший, он оставил транспорт на охраняемой стоянке «Лодочной станции», а вернувшись, 3 декабря, обнаружил пустое место.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступника удалось задержать. Им оказался 24 летний житель окружной столицы, который добровольно во всем признался.

В итоге было установлено, что 30 ноября злоумышленник увидел снегоход на стоянке. Через пространство в заборе, он незаконно проник на охраняемую территорию, отсоединил штекер от разъема ключа зажигания и, запустив двигатель при помощи ручного стартера, скрылся с места происшествия.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Максимальное наказание за это - лишение свободы до 6 лет.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Криминал