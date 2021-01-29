В Новом Уренгое стартовал прием заявок на конкурс чтецов «Созвездие муз»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовал прием заявок для участия в открытом городском конкурсе чтецов «Созвездие муз».

Конкурс проводится по двум номинациям в разных возрастных категориях:

-«Художественное слово» (проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция, авторское произведение) - чтецы соло, чтецы ансамбль (2 и более человек), авторское чтение;

-«Театральный жанр» (моно-спектакли, малые сценические формы, отрывки из спектаклей и пьес, имеющие композиционно-законченный характер).

Чтобы одержать победу, участникам предстоит пройти три этапа. Первый, отборочный, состоится 13 февраля в дистанционном формате. Второй этап - конкурсная программа (20 марта, ГДК «Октябрь»). Третий - гала-концерт и церемония награждения (21 марта, ГДК «Октябрь»).

Для участия в отборочном туре необходимо до 10 февраля подать заявку на официальном сайте ГДК «Октябрь» или на адрес электронной почты: otdel_molod_16@mail.ru. Также необходимо приложить видеоматериал.

Ознакомиться с положением конкурса и требованиями к технической стороне видеоматериала можно здесь.