Для пуровских тундровиков закупили более трех тысяч метров приборного сукна

Фото: администрация Пуровского района

Пуровские тундровики продолжают получать товары национального потребления и медицинские аптечки. Снабжают коренных северян специалисты районного управления по делам КМНС.

Согласно региональному стандарту минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни, им предоставляются кожа (юфть), брезент и шинельное сукно для покрытия чума, доска обрезная, а также печи для чума.

Кроме того, для улучшения качества жизни тундровики обеспечиваются мини-электростанциями и бензопилами.

Отметим, что за 2020 год было закуплено приборное сукно на 108 семей в расчете по 30 погонных метров на каждую. Хозяйки чумов на свой вкус выбирают отрезы шести популярных расцветок для пошива одежды : красной, зеленой, черной, желтой, малиновой и синей.

По вопросам получения материальных средств тундровикам, проживающим на территории Пуровского района, необходимо предварительно обратиться в управление по делам КМНС по телефону: 8 (34997) 2-68-72.

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