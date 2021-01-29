В Салехарде отремонтировали тепловую трубу обледеневшего дома по ул. Маяковского

Фото: администрация Салехарда

За последнюю неделю жители Салехарда не раз публиковали в социальных сетях фото с замерзшими коммуникациями. В свою очередь коммунальные службы и управляющие компании экстренно реагировали на возникающие проблемы.

Ситуацию в подъезде дома по улице Маяковского, 58, где недавно побывал глава окружной столицы Алексей Титовский, исправили - наледь в тамбуре устранена, участок трубы теплоснабжения заменен. Также с аналогичной проблемой обратились жильцы соседнего дома. В итоге управляющая компания утеплила трубу, уплотнила дверь и устранила наледь.

Фото: администрация Салехарда

Были обращения и от жителей дома №37 по ул. Маяковского. Там коммунальные службы отогрели септик и устранили разлив. Однако стало известно, что сетям водоотведения требуется ремонт. В настоящее время рассматривается вопрос о включении дома в программу проведения поддерживающих мероприятий в этом году.

Отметим, что в ближайшие два дня синоптики прогнозируют низкую температуру. В связи с этим салехардцев просят внимательно относиться к мерам безопасности в домах. При любой аварийной ситуации необходимо обращаться по телефону ЕДДС: 4-44-44.

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