В Новом Уренгое осудили вахтовика, учинившего расправу над собутыльником Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственно обвинение по уголовному делу в отношении жителя Республики Башкортостан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Было установлено, что в октябре 2020 года злоумышленник, находясь в городе по личным делам в период вахты, употреблял алкоголь в арендованном жилье с малознакомыми мужчинами.

Когда количество выпитого превысило все допустимые нормы, между собутыльниками завязалась ссора. Разгоряченный спиртным, преступник умышленно толкнул одного из гостей, после чего нанес ему несколько ударов в область туловища и головы, тем самым причинив тяжкие телесные повреждения.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.