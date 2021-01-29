Жители Муравленко отдали мошенникам более 4 миллионов рублей

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети ВКонтакте

Глава Муравленко Елена Молдован предостерегла жителей от телефонных мошенников.

Как сообщила градоначальница, за год аферисты выманили у 118 муравленковцев 4 миллиона 587 тысяч рублей.

-В зоне риска люди пожилого возраста, не имеющие внутренней защиты от психологических воздействий. Они верят звонкам и сообщениям от неизвестных. Страдают подростки и взрослые, увлекающиеся интернет-шоппингом и не распознающие негативные приемы социальной инженерии. Они обманываются на сайтах-двойниках, которые отличить от настоящих бывает сложно. Денежные суммы, которые продолжают «дарить» аферистам наши жители, как правило, вернуть невозможно, - подчеркнула Молдован.

Также, по ее словам, роль мессенджеров и соцсетей в наши дни стремительно возрастает, а грамотно пользоваться ими умеют далеко не все.

-Прошу вас поддержать мою просьбу - как можно чаще интересуйтесь у своих соседей, друзей или домочадцев, звонят ли им из банков, предлагают ли в социальных сетях участие в играх и конкурсах, приходят ли им электронные письма с настораживающим содержанием или ссылками. Виртуальной безопасности будем учиться все вместе, - дала наставление градоначальница.