Не уступил дорогу: в Салехарде иномарка сбила пенсионерку на светофоре

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы.

Одна из аварий случилась 28 января на регулируемом перекрестке ул. Мира - ул. Республики в Салехарде. Около 09:25 водитель «Хонда», поворачивая налево, не пропустил 60-летнюю женщину. Стоит отметить, что пострадавшая не нарушила никаких правил. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина госпитализирована.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария произошла также 28 января на 652 километре трассы «Сургут - Салехард». Около 14:30 водитель «Исузу», существенно превысив скорость, врезался в стоящий на обочине автопоезд «Скания». В результате ДТП водитель грузовика госпитализирован.

Отметим, что с начала 2021 года на ямальских дорогах произошло 357 ДТП, в которых 7 человек и 23 травмированы, в их числе 2 детей.