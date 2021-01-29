Новоуренгойский поселок Мостоотряд-93 расселят до конца года

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов провел выездное совещание в районе Коротчаево.

Первоочередная задача, которую необходимо решить градоначальнику, - ликвидировать весь аварийный жилфонд. По предварительным данным, на это потребуется 2,5 года.

-Работать в этом направлении будем вместе с новым руководителем объединенного территориального управления районов Лимбяяха и Коротчаево Юлией Гарибовой . Работы много, времени на раскачку нет. Задачи стоят глобальные, - подчеркнул Воронов.

Также будет проведена ревизия всех деревянных домов. Однако нужно учитывать и тот факт, что Коротчаево и Лимбяяху окружают семь отдаленных поселков, идущих на расселение. Первый из них - Мостоотряд-93. К концу года его необходимо полностью расселить.

Отметим, что в этом году Коротчаево ждут масштабные перемены. Это и открытие долгожданной станции скорой медицинской помощи, и ветеринарной клиники, и завершение строительства ледового корта и бассейна. В рамках нацпроект «Образование» будут сданы два детских сада, каждый на 240 мест. В них пойдут ребята из новых домов, куда переедут семьи из расселенных поселков.

В ближайшее время планируется заселить дом на ул. Пушкинская. Он сдан в конце года, все квартиры выполнены в чистовой отделке.

Всего в районе на данный момент возводится 8126,72 кв. метров жилья (2 жилых дома). Параллельно прорабатывается проектная документация на строительство других домов.