Тазовский поисковый отряд «Семидесятая весна» отмечает 5-летний юбилей

Фото: личная страница Василия Паршакова в Instagram

Тазовский поисковый отряд «Семидесятая весна» на протяжении пяти лет помогает восстанавливать ход истории, поднимая из земли останки солдат, сражавшихся за на нашу Родину.

В четверг, 28 января, его участники и бессменный лидер, настоящий энтузиаст, патриот своего дела Александр Шпилёв отмечают первую юбилейную дату.

Все эти годы ребята выполняют важную миссию - ведут поисковые работы, занимаются исследованием архивных данных. В ходе ежегодных экспедиций им удалось отыскать более 120 павших воинов, оставшихся на полях сражений на Волгоградской земле, а найденные во время экспедиций артефакты пополняют фонды музеев Тазовского района.

-Благодарю вас за то, что, не жалея своего личного времени, вы ведете полевую работу, участвуете в жизни района, на своем примере показываете, что такое истинный патриотизм и любовь к своей Родине, - высказался глава муниципалитета Василии Паршаков.

Также он пожелал ребятам крепкого здоровья, силы духа и дальнейших успехов в благородном деле.