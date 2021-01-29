Погода на Ямале на 29 января: к вечеру похолодает

Погода на Ямале на 29 января Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 29 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днем -37, ночью -42. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -34, ночью -39. Ветер 7-9 м/с.

Надым: ясно. Днем -37, ночью -43. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -37 ночью -41. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -35, ночью -40. Ветер 6-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -35, ночью -39. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -38, ночью -40. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -35, ночью -40. Ветер 6-7 м/с.