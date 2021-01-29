Погода на Ямале на 29 января: к вечеру похолодает

Погода на Ямале на 29 января
Фото: Ольга Крыльцова
В пятницу, 29 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днем -37, ночью -42. Ветер 5-9 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -34, ночью -39. Ветер 7-9 м/с.
Надым: ясно. Днем -37, ночью -43. Ветер 4-6 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -37 ночью -41. Ветер 5-7 м/с.
Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -35, ночью -40. Ветер 6-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -35, ночью -39. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днем -38, ночью -40. Ветер 3-5 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем -35, ночью -40. Ветер 6-7 м/с.