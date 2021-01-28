В Тюменской области внедряется система, позволяющая отслеживать энергоснабжение объектов на расстоянии

В Тюменской области внедряется цифровая система оперативного мониторинга энергоснабжения объектов, использующая мобильные технологии. Этот инструмент, разработанный АО «Россети Тюмень», позволяет в режиме реального времени следить за состоянием электроснабжения объекта, а также экстренно реагировать на любые инциденты.

Сама система мониторинга не требует особых навыков: ответственный сотрудник с помощью приложения «Мобильный мониторинг» регистрирует происшествие на своем смартфоне, при необходимости добавляя фото и видеоматериалы, а затем отправляет дополнительные сведения в мессенджер.

После этого виртуальный диспетчер в течение 10 секунд направляет сообщение в соответствующий район электрических сетей для оперативного реагирования.

Одновременно информация поступает и в ситуационно-аналитический центр, отображаясь на интерактивной карте. Все работы контролируются в автоматическом режиме.

-Техническое решение было дважды апробировано в 2020 году: в период подготовки и проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и в Единый день голосования. Проводился непрерывный контроль энергоснабжения помещений для голосования и, в случае возникновения нештатной ситуации, оперативно информировались наши подразделения и задействованные в избирательном процессе организации, - рассказал начальник департамента корпоративных и технологических энергокомпании Дмитрий Дружинин.

Также, по его словам, проверка в реальных условиях показала, что это удобное и эффективное решение мониторинга объектов.